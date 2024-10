Le accuse più gravi contro Luca Lucci includono un'aggressione a Virgilio Motta , un tifoso interista, causandone la perdita di un occhio. Questo episodio ha avuto conseguenze devastanti, culminando nel suicidio di Motta nel 2012. Lucci , condannato a quattro anni e sei mesi, ha visto il controllo della curva passare a Francesco, ma il potere è rimasto comunque in famiglia.

Negli anni successivi, il clima di tensione si è intensificato, con Lombardi che ha cercato di riprendere il controllo della curva sfruttando i guai giudiziari di Lucci , che ha affrontato arresti nel 2018 e nel 2021 per traffico di droga. Secondo le intercettazioni, Lucci si è mostrato infuriato per i tentativi di Lombardi di unirsi con gli storici antagonisti del tifo rossonero.

L’apice della rivalità è stato lo scorso gennaio, quando alcuni membri della Sud, tra cui Francesco Lucci , hanno tentato di aggredire Lombardi all'interno di una nota discoteca milanese. Sebbene Lombardi sia riuscito a fuggire, l’episodio ha messo in evidenza il clima di tensione crescente tra le due fazioni.

Con l'arresto dei Lucci , il futuro della Curva Sud del Milan appare incerto. La tifoseria rossonera, nota per la sua passione, si trova ora di fronte alla necessità di riorganizzarsi e ripristinare un ambiente di supporto per la squadra, lontano da conflitti interni e pratiche illegali.

Questa vicenda solleva interrogativi su come il tifo possa essere influenzato da dinamiche familiari, e quanto sia importante garantire che il supporto per la squadra sia basato su valori positivi e comunitari. Mentre la Curva Sud si prepara a scrivere un nuovo capitolo, la speranza è che possa rifondarsi su basi più sane e unite.