Milan, l’opinione della Gazzetta: “Serve un 10. Se non arriva ecco il 4-4-2”

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, ha analizzato la situazione delle varie squadre di Serie A prima del via del campionato. Questa l'opinione sul Milan: "Bakayoko sarebbe preziosissimo anche perché la Coppa d'Africa di porterà via i due mediani: Kessie e Bennacer. Nel periodo del torneo (9 gennaio-6 febbraio) il Milan incrocerà Roma, Juventus e Inter. Tonali, segnalato in crescita di personalità, dovrà avere al suo fianco un socio solido e di qualità. Ma a Pioli serve anche un 10 o un esterno-trequartista per recitare il copione più collaudato. Altrimenti lo skyline del Milan si uniformerà a quello di Milano: grattacieli. Cioè, Ibra-Giroud nel 4-4-2. Come nelle ultime due stagioni, il destino del Diavolo resta legato alla salute e al rendimento del suo dio: Zlatan".