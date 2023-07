Milan, Loftus-Cheek cancella Tonali: “Ho sempre voluto venire qui”

Milan, le dichiarazioni di Loftus-Cheek

«Sono abituato a giocare in più ruoli, ma credo di poter dare il meglio di me nel box-to-box», la certezza di Loftus-Cheek. «È una sensazione speciale. Inizio un nuovo capitolo. Ho trascorso vent’anni ai 'Blues', perciò questo è un momento speciale per me. Inizio un nuovo capitolo della mia vita e poterlo fare al Milan è incredibile. Avere l’opportunità di giocare a 'San Siro' per questo grande club, che ha una grande storia. Qui hanno giocato tante leggende, è un onore indossare questa maglia».