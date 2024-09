Sabato sera il Milan ha ritrovato fiducia grazie a una convincente prestazione contro il Venezia, trascinato dal dinamico duo di sinistra Theo Hernandez-Leao . Sarà proprio da loro che Fonseca ripartirà per la prima gara della nuova edizione della super Champions , in programma domani sera a San Siro contro il Liverpool . Tuttavia, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, l'allenatore portoghese farà anche affidamento sulla nutrita schiera di ex giocatori della Premier League . Sarà un Milan dall'anima Premier quello che cercherà di dare continuità alla buona prestazione contro il Venezia, anche se il livello del prossimo avversario sarà nettamente più alto.

Morata o Abraham?

Abraham si è dimostrato efficace nelle sue prime due partite in maglia rossonera. Ha una gran voglia di riscattarsi contro il Liverpool, una squadra contro cui non ha mai ottenuto una vittoria. Nella partita contro il Venezia, Abraham è rimasto in campo fino al 74°, giocando anche una decina di minuti al fianco di Morata, che non è sembrato al massimo della forma, ma tutto fa pensare che sarà lui a guidare l'attacco nel debutto in Champions League. La sua leadership potrebbe fare la differenza in una partita così importante. Anche lui fa parte della numerosa colonia di ex Chelsea presenti in casa Milan e i suoi precedenti contro il Liverpool sono incoraggianti, non avendo mai perso.