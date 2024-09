Verso Milan-Liverpool: Thiaw non sarà della partita, obiettivo derby

Malick Thiaw dopo aver riportato una distorsione alla caviglia non è riuscito a recuperare in tempo per Milan-Liverpool di Champions League

Redazione PM 16 settembre 2024 (modifica il 16 settembre 2024 | 12:52)

Malick Thiaw è alle prese con una distorsione alla caviglia. Il difensore del Milan ha saltato la 3^ e la 4^ giornata di campionato, contro Lazio e Venezia, a causa di questo infortunio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non riuscirà a recuperare nemmeno per il Liverpool. Per vederlo tornare tra i convocati di Paulo Fonseca si deve aspettare almeno fino al derby. Il difensore tedesco non si è allenato con il gruppo, proseguendo il suo lavoro personalizzato con corsa sul campo, sia ieri sia nella giornata odierna.