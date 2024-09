Milan, il giornalista attacca: “Ibra sembra a Sanremo. Galliani gli insegni …”

Milan-Liverpool, stoccata del giornalista ad Ibrahimovic: poi gli consiglia di ascoltare Galliani

"I leoni e i gattini. Il boss e gli altri che lavorano per lui. Zlatan Ibrahimovic ha il pregio di saper conquistare l’attenzione di chi lo ascolta, ma poi capita che vada fuori tema e fuori contesto. Ieri, prima del debutto in Champions del Milan contro il Liverpool, Ibra si è espresso così a proposito delle critiche ricevute per la sua recente lontananza dalla squadra: «Quando il leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono e non mi riferisco alla squadra. Io sono concentrato sul lavoro, sono andato via qualche giorno solo per motivi personali. Il mio ruolo è semplice: comando io, sono io il boss e gli altri lavorano per me. Ho parlato con la squadra, sono carichi e sono pronti". Non prontissimi, per la verità. Ma poteva non essersene accorto, a distanza".