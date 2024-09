Abraham si augura che questa al Milan, dove è giunto con la formula del prestito secco oneroso dalla Roma , possa essere la stagione del suo rilancio dopo l'ultima trascorsa quasi interamente ai box per un infortunio grave. Intanto, però, in Milan-Liverpool l'attaccante titolare del Diavolo di Fonseca sarà Morata, centravanti spagnolo classe 1992 .

Tornato a disposizione dopo un mese e in campo per 30' nella ripresa contro il Venezia, Morata si candida a giocare dal 1' contro i 'Reds' di Arne Slot . Molto probabilmente, ha riferito il 'CorSport', Fonseca ricorrerà alla staffetta tra i due, con Abraham dunque in campo nella ripresa, per poter gestire al meglio le forze di entrambi i suoi bomber tra Champions League e derby di domenica prossima.

Tanto Morata quanto Abraham sono risorse molto importanti per Fonseca. Attaccanti diversi che possono decidere il match in qualsiasi momento. Per ora, gioca o uno o l'altro. Anche se, per caratteristiche, potrebbero anche giocare insieme, così come è stato nel match contro i lagunari di Eusebio Di Francesco. LEGGI ANCHE: Probabile formazione Milan-Liverpool, cambia la difesa. Novità in attacco >>>