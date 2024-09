Partita aperta

Credo che sia una partita di grande importanza, sia per il Milan che per il Liverpool, e anche molto aperta. Sarà interessante vedere se Leao comprenderà cosa serve per eccellere nel calcio europeo e se eviterà di concedersi pause durante la gara. In Champions League, non puoi permetterti di restare isolato sulla fascia, come a volte gli capita; devi essere sempre coinvolto, connesso con i tuoi compagni e attivo quando la palla è in gioco. Se permetti agli avversari di dominare il gioco, nelle competizioni internazionali il rischio è elevato, poiché tutte le squadre hanno giocatori di qualità capaci di inventare l'azione decisiva.