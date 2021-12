Milan-Liverpool: le combinazioni per gli ottavi di Champions League

Domani sera Milan-Liverpool, partita della 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Il Diavolo si qualifica se ...

Daniele Triolo

Domani sera si disputerà Milan-Liverpool, partita della 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Il Diavolo può ancora qualificarsi agli ottavi di finale della competizione? La risposta è sì, nonostante abbia iniziato il torneo con tre sconfitte nelle prime tre partite.

Il Milan, però, dovrà innanzitutto battere il Liverpool nella gara di domani sera, ore 21:00, a 'San Siro'. I tre punti, però, potrebbero non bastare ad Alessio Romagnoli e compagni, in virtù di una situazione alquanto ingarbugliata nel girone, e che il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina ha spiegato con estrema chiarezza.

La classifica è Liverpool 15, Porto 5, Milan ed Atlético Madrid 4. I rossoneri dovranno battere i 'Reds' e sperare che il Porto, in casa, non batta la squadra del 'Cholo' Diego Pablo Simeone. Il risultato ideale, per il Diavolo (sempre ammesso che batta la squadra di Jürgen Klopp) sarebbe il pareggio.

Se invece dovesse vincere l'Atlético Madrid, i 'Colchoneros' ed il Milan andrebbero a quota 7 (sempre in caso di vittoria del Diavolo sul Liverpool), con gli scontri diretti in parità (1-2, 1-0). A quel punto, entrerebbe in gioco la differenza reti generale che, al momento, vede Milan a -2 ed Atlético a -3.

Nel caso in cui la differenza reti fosse uguale, si guarderebbero in ordine i gol segnati (ora Milan 5, Atlético 4), quindi quelli realizzati in trasferta (ora Milan 3, Atlético 2) e, infine, i successi fuori casa. I quali, attualmente, sono uno a testa, ma che diventerebbero 2 per l'Atlético Madrid qualora espugnasse il 'do Dragão'. In questo caso, dunque, passerebbero gli spagnoli. Vice Theo, colpo di mercato del Milan in casa United? Le ultime >>>