Gazzetta: “Liverpool più forte ma il Milan deve cambiare atteggiamento…”

Su Milan-Liverpool

"La sconfitta del Milan è pesante, benché contro il Liverpool si possa anche mettere in conto di perdere. Ma la serata dei rossoneri è stata piena di vuoti inspiegabili, dopo l’illusorio lampo di Pulisic che pareva disegnare una partita differente. Si dirà ora che il Liverpool è troppo forte, probabilmente sbagliando: il Liverpool è più forte del Milan, che però ha il dovere di competere in modo diverso anche contro un avversario superiore, soprattutto a San Siro (per esempio lo Stoccarda che non ha i campioni dei rossoneri, ha spaventato Madrid fino al 90’). Una squadra che tra i titolari ha quasi tutti nazionali di Paesi prestigiosi non può arrendersi così, come ha fatto il Milan. E se Pulisic ha inciso, continuiamo a chiederci cosa abbia combinato anche stavolta Leao: se si hanno le qualità del campione, è in sfide come questa che devono emergere. Niente, invece. Il Liverpool ha messo presto in grande difficoltà la retroguardia milanista, tanto che Salah ha colpito due traverse clamorose, ma le due reti fotocopia incassate su calcio d’angolo sono inaccettabili: il Milan ha difeso male, Maignan non è stato padrone nell’area piccola che dovrebbe dominare. Poi il portiere si è anche infortunato, proprio alla vigilia del derby."