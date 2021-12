Milan-Liverpool, bolgia a ‘San Siro’: si punta alla notte perfetta

Domani a 'San Siro', c'è Milan-Liverpool, partita del 6° turno del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Ci saranno 55mila spettatori

Ma il Milan, in questa stagione, ci sta abituando a belle imprese. L'anno scorso, ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola, alla 16^ giornata i rossoneri, falcidiati da CoVid ed assenze, perdevano 1-3 in casa contro la Juventus, restando però primi in classifica a 37 punti, +1 sull'Inter. In quest'annata, con la stessa situazione infortunati, battendo 2-0 la Salernitana, il Diavolo ha toccato quota 38, che lo posizionano di nuovo primo davanti ai nerazzurri di un punto.