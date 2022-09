Milan, lista Champions League: serve un taglio. Adli rischia l’esclusione

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, ha parlato non soltanto di calciomercato, ma si è soffermato anche sulla lista dei giocatori che il Milan sceglierà per affrontare i gironi di Champions League . La sessione estiva ha consegnato a Stefano Pioli una rosa extra-large, che costringe a qualche taglio necessario. Sono 29 i giocatori a disposizione dell'allenatore considerando anche Tiemoué Bakayoko, rimasto nonostante la voglia dei rossoneri e del Chelsea di liberarlo. C'è abbondanza considerando che, secondo i canoni della Uefa, non si può andare oltre i 23 componenti.

Nella rosa milanista ci sono 3 prodotti del vivaio (Calabria, Gabbia e Pobega) e 3 “italiani” (Mirante, Florenzi e Tonali). Gli esclusi saranno 6, a cominciare ovviamente da Zlatan Ibrahimovic e Tiemoué Bakayoko, a cui si dovrebbero aggiungere Ciprian Tatarusanu, Fodé Ballo-Tourè, Malick Thiaw. Per l'ultimo posto se la giocano il nuovo arrivato Aster Vranckx e Yacine Adli. Al momento, Pioli sarebbe orientato a mantenere in lista il belga classe 2002 per un motivo principale: con l'indisponibilità di Rade Krunic, che tornerà solo ad ottobre, ci sarebbe il solo Tommaso Pobega come alternativa al duo titolare formato da Sandro Tonali e Ismael Bennacer. C'è tempo fino a mezzanotte per eventuali sorprese che sono sempre dietro l'angolo. Calciomercato Milan: tutti gli acquisti e le cessioni della sessione estiva