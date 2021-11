Milan, lesione per Giroud: rischia di aver già concluso il suo 2021

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra in occasione della sfida di Madrid

Gli esami, infatti, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per la quale il numero 9 francese verrà rivalutato tra dieci giorni. Di fatto, Giroud nella migliore delle ipotesi dovrà fermarsi almeno tre settimane. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'ex Chelsea coltiva una flebile speranza di esserci in Milan-Napoli del prossimo 19 dicembre a 'San Siro'.