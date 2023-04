Milan-Lecce con Rebic. Shevchenko pensa al derby, il Diavolo a Balogun

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 23 aprile 2023. Nel pomeriggio, infatti, i rossoneri scenderanno in campo per la 31^ giornata di campionato. Non va dimenticato come, però, tra poco più di due settimane avrà luogo l'atto prima dell'EuroDerby di Champions League. E che, nel frattempo, i 'rumors' di calciomercato sul Diavolo non si fermino mai! Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.