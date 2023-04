Milan-Lecce, davanti tocca a Rebic. Ibra in panchina | Serie A News

Sarà Ante Rebic a sostituire Olivier Giroud nel ruolo di centravanti in Milan-Lecce di oggi pomeriggio a 'San Siro'. Recuperato lo svedese

Toccherà ad Ante Rebic sostituire Olivier Giroud - infortunato - in occasione di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il francese, eroe di Champions League a Napoli e fresco di rinnovo del contratto, è infatti alle prese con un problema al tendine del polpaccio.

Milan-Lecce con Rebic da prima punta — Rebic, quindi, agirà da centravanti rossonero nel 4-2-3-1 per Milan-Lecce: alle sue spalle, Junior Messias, Brahim Díaz e Rafael Leão. Recuperato, per l'occasione, anche Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese, classe 1981, torna nell'elenco dei convocati rossoneri dopo un mese di assenza per l'infortunio muscolare rimediato in Nazionale. Ibra, ad ogni modo, ha circa 20 minuti di autonomia, pertanto sarà utile più che altro nel finale di partita.

Per il resto, mister Stefano Pioli fa poco turnover: Davide Calabria è squalificato e sarà sostituito da Pierre Kalulu sulla destra, in difesa. Nel cuore della retroguardia, invece, turno di riposo per Simon Kjær: dentro, al suo posto, Malick Thiaw. Conferma per Theo Hernández, Sandro Tonali e Rade Krunić. I rossoneri vogliono tornare al successo casalingo che manca da due mesi: l'ultima volta, infatti, che sono arrivati tre punti a 'San Siro' è stato per Milan-Atalanta 2-0 del 26 febbraio.