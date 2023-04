Milan-Lecce, Pioli: “Dobbiamo spingere in campionato” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Milan-Lecce in conferenza stampa ieri a Milanello. Le sue dichiarazioni principali sul match

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan-Lecce, le parole di Pioli alla vigilia — «La Champions ci ha dato euforia ma l’abbiamo chiusa in una stanza blindata - ha detto Pioli alla vigilia di Milan-Lecce -. Ora dobbiamo spingere in campionato, non vogliamo questa posizione in classifica. Occorre cambiare rotta, mancano 8 partite, di cui 5 a 'San Siro', possiamo finire bene». Attesi, per oggi, oltre 72mila spettatori pronti a sospingere il Milan verso una vittoria che, in casa in campionato, manca praticamente da due mesi, dal 2-0 all'Atalanta di fine febbraio.

Pioli, per Milan-Lecce, dovrà rinunciare a Davide Calabria (squalificato), Tommaso Pobega e Olivier Giroud (infortunati). Al posto del capitano, dentro Pierre Kalulu, con Malick Thiaw che farà rifiatare Simon Kjær. In attacco, spazio ad Ante Rebić, del quale l'allenatore ha anche parlato in conferenza. Al pari di Zlatan Ibrahimović, recuperato, sì, dopo il problema muscolare rimediato in Nazionale, ma soltanto per la panchina.

«Ante è forte ma anche umorale, ha bisogno di giocare un po' di più ma sono sicuro che si farà trovare pronto», ha spiegato Pioli alla vigilia di Milan-Lecce -. Zlatan ha un'autonomia limitata ma l'ho visto bene».