"Dev'essere anche per questo motivo che contro il Lecce - a dispetto di qualche pronostico diverso - non ci saranno cambi in vista tranne che per Morata (fuori per una borsite) rimpiazzato da Loftus Cheek, rimasto in panchina nel derby. Tutti gli altri confermati dal portiere a Leao, per il quale spende giudizi molto positivi a dimostrazione di una intesa personale e umana al contrario di quella calcistica forse non ancora cementata da gol e prodezze. Il turn-over può attendere, insomma: questa la scelta a pochi giorni dal viaggio a Leverkusen per la Champions".