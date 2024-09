Milan, capitan Calabria non ci sarà contro il Lecce. Fissato il rientro

Il capitano del Milan, Davide Calabria , non sarà disponibile per la partita di stasera contro il Lecce . Sarà infatti più realistico rivederlo in campo martedì in Champions League . Classe 1996, Calabria aveva già saltato il match contro il Venezia a causa di una contusione alla gamba destra subito in allenamento.

Di nuovo forfait

Dopo essere tornato in campo nell'esordio in Champions League contro il Liverpool, ha dovuto nuovamente fermarsi a causa di un affaticamento all'adduttore. Pertanto, anche stasera, come nel derby, Emerson Royal avrà spazio sulla fascia destra. Il capitano rossonero, come riportato da 'Tuttosport', si sta allenando in solitaria per recuperare. Calabira cercherà di recuperare in tempo per la trasferta a Leverkusen, il programma il prossimo martedì sera. LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, Loftus-Cheek al posto di Morata: quanto si perde? Ecco cosa manca