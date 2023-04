Milan-Lecce, forse Ibrahimovic andrà in panchina | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic sarà probabilmente a disposizione per Milan-Lecce. Lo svedese si è allenato in gruppo negli ultimi due giorni a Milanello

Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere convocato e andare in panchina in occasione di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00, a 'San Siro'. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Lecce, possibile ritorno di Ibrahimovic — Ibrahimovic, infatti, ieri si è allenato interamente in gruppo a Milanello per la seconda volta consecutiva, aumentando, così, le sue percentuali di esserci nella sfida contro i salentini di Marco Baroni. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, deciderà dopo la rifinitura mattutina se portare Ibra in panchina dopo un mese di assenza per infortunio.

Giroud out? Si scalda Rebic. Dietro probabile chance per Kalulu — In Milan-Lecce, oltre alla novità Ibrahimovic, potrebbe usufruire di un turno di riposo in attacco Olivier Giroud. Al suo posto, pronto Ante Rebic. Mancherà per squalifica Davide Calabria, che sarà sostituito da Alessandro Florenzi. Per il resto, si vedrà il miglior Milan, con l'unico dubbio in difesa tra Pierre Kalulu e Simon Kjær: in vantaggio per giocare, ad oggi, c'è il francese. Nuovo bomber, i nomi caldi per il Milan >>>