Potrebbe tornare in Champions League

Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Calabria, che non ha giocato il derby Inter-Milan a causa di un affaticamento all'adduttore, ieri non si è allenato e con buona probabilità salterà anche la partita interna contro il Lecce. Punta al ritorno per le partite successive, le trasferte contro Bayer Leverkusen (1° ottobre) in Champions League e Fiorentina (6 ottobre) in campionato. LEGGI ANCHE: Milan, Filippo Galli racconta Gabbia: l’esordio, aneddoti e retroscena >>>