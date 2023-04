Milan-Lecce 2-0, magie di Leao. Mercato, i nomi per mediana e attacco

Tante le notizie sul Milan pubblicate sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 24 aprile 2023. Anche nel corso della mattinata, però, sono emerse novità importanti, in particolar modo con 'vista' sulla Champions League. Senza dimenticare i 'rumors' di calciomercato che, ogni giorno, continuano a circolare intorno al club rossonero. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.