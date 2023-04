Milan-Lecce 2-0: “Diavolo, Leao c’è sempre” | Serie A News

Una doppietta di Rafael Leao per decidere Milan-Lecce di ieri a 'San Siro'. I rossoneri sono in piena corsa per un posto in Champions League

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli. Autentico mattatore del pomeriggio rossonero è stato Rafael Leao, autore di una doppietta.

Dopo aver 'sonnecchiato' per la prima mezzora di gioco, Leao si è svegliato al tramonto del primo tempo della sfida contro i salentini di Marco Baroni, stendendoli da solo con due gol che lo hanno portato a quota 12 in questo campionato. Per lui è già record, visto che, l'anno scorso, quello dello Scudetto rossonero, si era fermato a 11.

Milan-Lecce, la doppietta di Leao illumina 'San Siro' — Insolito il primo gol di Leao in Milan-Lecce: un gol di testa, sull'assist di Sandro Tonali. Magnifico, invece, ha commentato il quotidiano generalista, il secondo. Una cavalcata al piede di cinquanta metri, sprint inarrestabile, con diagonale - di sinistro - nell'angolo più lontano laddove Wladimiro Falcone non poteva arrivare.

I 72mila spettatori di 'San Siro' in delirio per la prestazione del classe 1999 che, dopo aver steso il Napoli in campionato e in Champions League, si è ripetuto contro un avversario meno 'nobile', senza la musichetta delle notti europee, ma in un match altrettanto importante per le sorti future del Diavolo di Pioli.

Grazie alla doppietta di Leao in Milan-Lecce contro-sorpasso dei rossoneri ai danni dell'Inter nella corsa ad un posto in Champions per la stagione 2023-2024. Agganciata la Roma (stasera impegnata a Bergamo contro l'Atalanta), a soli 3 punti di distanza c'è la Juventus. Insomma, Napoli a parte in vetta i giochi sono tutti da fare e il Milan vuole farsi trovare pronto.

Rebić spettrale, Ibrahimović nuovamente k.o.: stagione finita? — Intanto, i rossoneri sono tornati a vincere in casa dopo due mesi (l'ultimo successo interno risaliva a Milan-Atalanta 2-0 del 26 febbraio) in una partita non semplice. Davanti, infatti, mancava Olivier Giroud, sostituito - come evidenziato dal 'CorSera' - dal 'solito, spettrale Ante Rebić'. E il Lecce aveva pure spaventato Mike Maignan, prendendo un palo con Lameck Banda sul punteggio di 0-0.

Il Milan, pur senza incantare, ha avuto il merito di restare concentrato e di segnare alla prima vera occasione. Controllata bene, poi, la reazione della squadra ospite (ora crollata verso la zona retrocessione), ha chiuso la pratica nella ripresa. Anche senza ricorrere a Zlatan Ibrahimović, che, nel riscaldamento, si è fatto nuovamente male al polpaccio. La sua stagione potrebbe essere già conclusa. Vice Bennacer, bella idea del Milan >>>