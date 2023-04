Milan-Lecce 2-0, Pioli: “Roma decisiva per la Champions” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Lecce 2-0 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Lecce, gara della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 finita 2-0 per il Diavolo grazie alla bella doppietta di Rafael Leão. Le dichiarazioni di Pioli nel post-partita di 'San Siro' sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Lecce 2-0, così Pioli nel post-partita di 'San Siro' — «Il sogno Champions lo abbiamo ma lo tiriamo fuori tra due o tre settimane - ha spiegato Pioli sul suo Milan -. Contro il Lecce era molto importante vincere, come sarà la partita tra una settimana a Roma. L'avversario non era facile ma abbiamo fatto la partita giusta. Potevamo trovare situazioni più offensive ma abbiamo giocato da squadra matura e vera, vincendo meritatamente. Di partite ne mancano poche e dobbiamo fare punti per qualificarci nei primi quattro posti».

Archiviata Milan-Lecce, Pioli guarda già al futuro ed allo scontro diretto di sabato prossimo in casa dei giallorossi di José Mourinho: in palio c'è una grossa fetta della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. «Abbiamo la possibilità di migliorare la nostra classifica e superare le squadre che ci stanno davanti. A Roma sarà una partita tosta ma dobbiamo giocare da Milan e giocarci le nostre possibilità. Alla squadra avevo detto che le sfide con il Lecce e Roma sarebbero state decisive per il nostro piazzamento».

"Leão è più completo. Ibra? Problema al polpaccio ..." — Pioli ha poi proseguito dopo Milan-Lecce 2-0: «L'obiettivo è fare tanti punti e superare chi ci sta davanti. Abbiamo tre scontri diretti. Ci sono tutte le possibilità per fare tanti punti, ma a questo punto del campionato sono gli sconti diretti che determineranno la classifica finale, come quello che giocheremo all’Olimpico contro i giallorossi».

Il tecnico rossonero ha definito Leão un "giocatore più completo dell'anno scorso". Chi, invece, non riesce più ad offrire il contributo delle stagioni passate è Zlatan Ibrahimović. Si è infatti infortunato nuovamente al polpaccio nel riscaldamento. «Ibra ha sentito qualcosa al polpaccio e si è fermato ... - ha confessato Pioli -. Pensavo di farlo giocare, però mi ha detto che non era disponibile. Non so l'entità, ma qualcosina ha avuto». Milan, altro stop per Ibra: stagione finita? Il punto >>>