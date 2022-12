Milan e il rinnovo di Leao, spunta un documento: la situazione

Il rinnovo di Rafael Leao resta uno dei temi più importanti di questo momento del Milan. L'edizione odierna di Tuttosport ne parla

Il rinnovo di Rafael Leao resta uno dei temi più importanti di questo momento del Milan. La stella rossonera è in scadenza di contratto nel 2024, e un nuovo accordo resta fondamentale per il futuro del club. L'edizione odierna di Tuttosport ne parla in modo approfondito.

Milan, Leao e il documento del Lille — Il "lodo Sporting", si legge, che vede Leao condannato a pagare una cifra di 19 milioni al club portoghese a seguito di una vertenza legale che fonda le sue radici nella risoluzione unilaterale del contratto per giusta causa esercitata dal calciatore. L'ex agente del calciatore, si legge, avrebbe firmato un accordo con il Lille, nel quale il club francese si impegnava a indennizare lo Sporting. Al momento questo documento resterebbe nelle mani dell'ex agente di Leao e le chance di non pagare la multa sarebbero davvero minime. Per questo Leao avrebbe bisogno di monetizzare il più possibile.

Leao, le mosse del Milan — Il Milan, si legge, dal canto suo non può fare nulla se non offrire il massimo possibile a Leao. I rossoneri e il portoghese continuano a discutere su un accordo tra i 6 e i 7 milioni all'anno, che sarebbe il range massimo raggiungibile dai rossoneri. Leao vorrebbe restare, ma i fari della Premier premono con Chelsea e Manchester City interessati. Vedremo il futuro, ma il portoghese, si legge, è segnalato come molto concentrato sul fare bene con il Milan nella seconda parte di stagione.