Milan, il rinnovo e le prestazioni svalutano Leao: il prezzo cala a picco

Caso Leao, crolla la valutazione del giocatore del Milan

La scorsa estate, si legge, il Milan ebbe la forza di non far sedere nemmeno al tavolo delle trattive il Chelsea, che era pronto a mettere quasi 120 milioni sul piatto per prendere Leao. Oggi il portoghese, per quanto ha fatto vedere in campo, sta vedendo il suo valore di mercato scendere sotto la tripla cifra, con Maldini e Massara che erano convinti, in caso di non rinnovo, di poterlo cedere per 100 milioni. Se Leao è quello degli ultimi due mesi, portare a casa 70-80 milioni (con il 15% della cifra da destinare al Lille) sarà quasi un capolavoro. Il tutto con il rinnovo ancora in dubbio e una stagione ancora da giocare. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi sul ‘nuovo’ Osimhen?