Milan, Leao stop per infortunio: ecco quante partite può saltare

A rischio, secondo la 'rosea', anche Lecce-Milan di venerdì 29 agosto, sempre alle ore 20:45, allo stadio 'Via del Mare'. Il problema di Leao non è grave e, come ha fatto sapere il Milan, "verrà valutato giorno dopo giorno". La prudenza, però, quando si parla di un muscolo delicato come il polpaccio, non è mai troppa. Se la situazione migliorerà rapidamente, tornerà già a Lecce, altrimenti si aspetterà la sosta per le Nazionali. Senza rischiare.