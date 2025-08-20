Pianeta Milan
Leao salta Milan-Cremonese per infortunio: rientro a Lecce? Sembra che …

Milan, Leao stop per infortunio: ecco quante partite può saltare
Rafael Leao, fermatosi per un infortunio durante Milan-Bari di Coppa Italia, salterà sicuramente la prima di Serie A contro la Cremonese
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che domenica scorsa, in occasione della partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 contro il Bari a 'San Siro', era uscito al 17' del primo tempo per un infortunio muscolare.

Milan, infortunio per Leao: si ferma anche se non c'è lesione

Ieri Leao si è sottoposto agli esami strumentali che, fortunatamente, non hanno evidenziato lesioni, bensì soltanto un "trauma elongativo" al polpaccio destro. Un inconveniente che costringerà Leao a fermarsi per Milan-Cremonese, prima giornata della Serie A 2025-2026, gara in programma sabato 23 agosto, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

Può tornare il 29 a Lecce o direttamente dopo la sosta

A rischio, secondo la 'rosea', anche Lecce-Milan di venerdì 29 agosto, sempre alle ore 20:45, allo stadio 'Via del Mare'. Il problema di Leao non è grave e, come ha fatto sapere il Milan, "verrà valutato giorno dopo giorno". La prudenza, però, quando si parla di un muscolo delicato come il polpaccio, non è mai troppa. Se la situazione migliorerà rapidamente, tornerà già a Lecce, altrimenti si aspetterà la sosta per le Nazionali. Senza rischiare.

