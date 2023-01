Milan, contro la Salernitana dominio Leao: Rafa sempre più maturo

Prosegue la crescita di Rafael Leao che sta maturando, si legge, anche sotto il profilo tattico, diventando sempre più disciplinato durante i novanta minuti. Stefano Pioli dopo la vittoria all’Arechi ha definito la partita di Leao come la migliore di sempre sotto la sua gestione, perché il portoghese oltre a segnare un gol bellissimo è stato prezioso in fase difensiva. Un ulteriore passo verso la definizione di campione

Il rientro a Milanello, prosegue il Corriere, dopo il Mondiale è stato particolare per Rafa. Si è presentato con un piglio e una voglia diversa, come se l’esperienza con il Portogallo avesse fatto comprendere realmente al giocatore che al Milan è il vero protagonista della squadra, mentre altrove non ha goduto di grande considerazione.

L’esterno sinistro è il punto di riferimento dell’attacco rossonero, il giocatore più determinante e sarà il pericolo maggiore per la squadra di José Mourinho che domenica arriverà a San Siro per il big match contro il Milan. Rafa però potrà contare sul fattore stadio perché gran parte dei gol li ha realizzati proprio a San Siro davanti al proprio pubblico. In attesa del rientro degli altri attaccanti, il Milan punterà su di lui per superare l’ostacolo Roma e proseguire il duello a distanza con il Napoli. Milan rinnovo Leao, due soluzioni al vaglio: la situazione >>>