Milan, Leao fa cinquanta. Occhio al PSG, ma servirà un’offerta folle

«Theo fa diventare facile il mio gioco. Ci troviamo bene in campo, quando ha la palla so già cosa fare Giroud va sul primo palo, io vado in quella zona vicino al dischetto. È facile giocare con calciatori così, sono fortunato ad avere compagni di questo livello».

Milan, PSG pronto l'assalto per Leao — Leao, si legge, sarebbe finito nella lista del Psg che in estate perderà Kylian Mbappè a parametro zero. Il portoghese sarebbe uno degli obiettivi per l’attacco del Psg, ma è blindato da una clausola da 175 milioni di euro. Qualora dovessero arrivare delle offerte il Milan le valuterebbe, ma dovranno essere offerte da capogiro. Il Milan vorrebbe trattenere il suo talento, a meno di proposte indecenti. LEGGI ANCHE: Rinnovo Giroud, Oli ha una priorità. L'idea del Milan e la tentazione

