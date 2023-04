Milan, la ripartenza di Pioli: Rafa Leao la carta in più

L’andata dei quarti di Champions, si legge, è lontana otto giorni ma il terribile sospetto, per gli avversari, è che il Milan sappia alzare il livello quando conta . Al netto della crisi nera di gennaio, in cui ha perso con tutti o quasi, Pioli ha visto una squadra convincente con l’Inter e la Juve all’andata, con il Salisburgo nella partita decisiva dei gironi, con il Tottenham agli ottavi, all’andata e al ritorno con il Napoli. La Gazzetta si interroga su come tutto questo sia successo. Pioli il 5 febbraio ha tirato una riga sul suo Milan e, nel derby, ha mandato in campo una squadra difensiva, che non aggrediva, non giocava uomo contro uomo, usava la difesa a tre, non cercava il gioco. Da quel momento sono arrivate prestazioni ondivaghe, ma anche la qualificazione contro il Tottenham.

Il Milan, contro il Napoli, ha vinto tutti i duelli, soprattutto a centrocampo: 15 duelli vinti per Krunic-Tonali-Bennacer, 6 per Anguissa-Lobotka-Zielinski. Ha recuperato palla con costanza e ferocia impressionanti. Ha prodotto gioco e occasioni. È stato lucido nelle letture, con Kjaer guida nel discorso pre-partita e in campo. Ha messo in difficoltà il Napoli con posizioni non usuali: Bennacer trequartista-mezzala su Lobotka; Krunic centrocampista centrale che in possesso a volte si abbassava, palleggiando da centrale o da centrale di destra; Diaz formalmente largo ma bravissimo ad accentrarsi e giocare nel mezzo spazio di destra, quella zona tra fascia e centro dell’area. Soprattutto, i giocatori hanno avuto voglia di sacrificarsi. In tutto questo, c’è evidentemente una variabile incontrollabile: Rafa Leao. Se il 17 prende fiducia e si diverte, rischia di giocare due mesi al livello di maggio 2022. E in quel caso, in Italia, semplicemente non si marca. Un Rafael Leao da rinnovo: ecco la formula del Milan