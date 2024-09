Milan, Altobelli: “Leao, Lautaro e Vlahovic? Si sbloccheranno tutti e tre”

Lautaro è quello che sta soffrendo di più in termini di usura, poiché non segna dal 10 maggio. Tuttavia, da vero campione, è il primo a non tirarsi indietro. Il Toro ha iniziato a fare allenamenti doppi, con l'obiettivo di sbloccarsi subito.

Vlahovic e Leao, invece, stanno ancora faticando ad adattarsi ai nuovi schemi di gioco: entrambi hanno cambiato allenatore, e le dinamiche e gli equilibri sono diversi. Leao, che non è mai stato un grande bomber, sta però commettendo troppi errori in questa stagione; anche nel derby ha mostrato imprecisioni inusuali. È fondamentale ritrovare il vero Rafa per garantire continuità al Milan. Domani, contro il Lecce, il portoghese è chiamato a un riscatto. Tuttavia, il maestro Altobelli non si preoccupa: "State tranquilli, al primo gol tutti e tre si sbloccheranno, e non si fermeranno più".