Milan, Leao: gol e sostituzione. Ma c’è ottimismo per l’infortunio

Gol di testa da centravanti vero su cross di Fikayo Tomori e classica esultanza da surfista. Un inizio di serata perfetto per Rafael Leao ieri in Milan-Bari. È tutto durato troppo poco però. Qualche minuto dopo ha appoggiato la palla in fallo laterale ed è uscito dal campo infortunato. Il portoghese ha avvertito un indurimento al polpaccio e ha preferito non rischiare, facendosi sostituire da Santiago Gimenez. Secondo La Gazzetta dello Sport non c'è motivo di preoccuparsi eccessivamente.