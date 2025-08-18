Pianeta Milan
Milan, Leao: gol e sostituzione. Ma c’è ottimismo per l’infortunio

Ieri Rafa Leao ha segnato l'1-0 del Milan contro il Bari, poi è uscito per infortunio. Secondo La Gazzetta dello Sport non c'è da preoccuparsi
Redazione PM

Gol di testa da centravanti vero su cross di Fikayo Tomori e classica esultanza da surfista. Un inizio di serata perfetto per Rafael Leao ieri in Milan-Bari. È tutto durato troppo poco però. Qualche minuto dopo ha appoggiato la palla in fallo laterale ed è uscito dal campo infortunato. Il portoghese ha avvertito un indurimento al polpaccio e ha preferito non rischiare, facendosi sostituire da Santiago Gimenez. Secondo La Gazzetta dello Sport non c'è motivo di preoccuparsi eccessivamente.

Milan-Bari, l'infortunio di Leao

Probabilmente, l'indurimento al polpaccio destro sentito da Leao è stato dovuto all'atterraggio dal salto in occasione del gol. Il problema è dunque muscolare, non si tratta di alcuna botta. Così scrive la rosea, che aggiunge: "La buona notizia è che il portoghese resta poi seduto in panchina, e le immagini tv lo mostrano non particolarmente preoccupato".

C'è una sola certezza: finché Leao non si sottoporrà ad accertamenti medici, sarà difficile conoscere l'entità dell'infortunio. Essendo uscito subito per precauzione, Rafa potrebbe già avere nel mirino la prima di Serie A contro la Cremonese. Insomma, filtra ottimismo. È ciò che si augurano i tifosi rossoneri.

Infine, la Gazzetta aggiunge che Leao cura il fisico con particolare attenzione facendosi seguire da un fisioterapista personale. In più, non è il tipo che si arrende al primo dolorino avvertito. Ci sono tutti i presupposti perché il recupero possa essere rapido.

