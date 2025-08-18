Milan, Leao: gol e sostituzione. Ma c’è ottimismo per l’infortunio

C'è una sola certezza: finché Leao non si sottoporrà ad accertamenti medici, sarà difficile conoscere l'entità dell'infortunio. Essendo uscito subito per precauzione, Rafa potrebbe già avere nel mirino la prima di Serie A contro la Cremonese. Insomma, filtra ottimismo. È ciò che si augurano i tifosi rossoneri.
Infine, la Gazzetta aggiunge che Leao cura il fisico con particolare attenzione facendosi seguire da un fisioterapista personale. In più, non è il tipo che si arrende al primo dolorino avvertito. Ci sono tutti i presupposti perché il recupero possa essere rapido.
