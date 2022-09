Milan, Leao formato NBA: statistiche da tripla doppia come nel basket

Rafael Leao, attaccante del Milan, domina le classifiche per tiri totali, assist e dribbling riusciti negli ultimi 18 mesi. Fenomenale

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, è protagonista dell'approfondimento su 'Tuttosport' oggi in edicola. Il numero 17 del Diavolo, infatti, dopo il derby disputato contro l'Inter e vinto grazie alla sua doppietta ed al suo assist per Olivier Giroud, primeggia in tre specifiche statistiche in Serie A.

Se anche nel calcio, come nel basket, esistesse il concetto di 'tripla doppia', Leao sarebbe certamente l'uomo del momento. Anzi, di più. Lo dicono, in realtà, i numeri degli ultimi 18 mesi, che vedono il portoghese ex Lille e Sporting Lisbona sempre ai primissimi posti per tiri totali, assist e dribbling riusciti.

Milan, Leao come Antetokoumpo: il paragone con la stella NBA

Per lo strapotere fisico dimostrato negli ultimi mesi, ha incalzato il quotidiano torinese, Leao del Milan può essere paragonato, in riferimento alla NBA statunitense, ad un giocatore come Giannis Antetokoumpo, cestista greco campione con i Milwaukee Bucks nel 2021 e per due stagioni votato MVP della Lega.

Rispetto a 'The Greek Freek', però, Leao è di cinque anni più giovane, è in crescita, ma deve ancora trovare una continuità di prestazioni tra una partita e l'altra. A livello europeo, per esempio, ha il potenziale tecnico per raggiungere i Thierry Henry o i Kylian Mbappé, ma deve ancora compiere quell'ulteriore step in avanti per sedere stabilmente nell'Olimpo dei grandi.

Contro l'Inter si è visto un super Leao. Domani, a Salisburgo, ci si attende un'altra grande prestazione del fenomenale attaccante esterno portoghese. Magari corroborando quelle statistiche in cui, da mesi, primeggia. A Leao, di certo, non gli si chiedono 25 gol a stagione, non è un bomber di razza. Ma di aumentare gli 11 dell'anno dello Scudetto, questo sì.

Per ora siamo già a 3 gol in 5 partite di Serie A, un bottino che dovrà essere sensibilmente aumentato nelle gare europee. Allora sì che diventerà un giocatore davvero universale e di caratura internazionale.