Tornata la pace in casa Milan tra Rafael Leao e Paulo Fonseca: e ora entrambi hanno un obiettivo in comune per questa stagione

Milan, Fonseca e Leao sulla stessa linea: e ora lo Scudetto non è più utopia. Ecco perché

'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, fa il punto della situazione in merito. Rafael Leao e Paulo Fonseca, come si legge sulla 'Rosea', sono tornati in pace. Non che abbiamo mai litigato pesantemente, ma qualche screzio era nato proprio per le scelte del tecnico lusitano. Ora, grazie alla pazienza e al lavoro, i frutti stanno cominciando ad arrivare e non ne giovano solo loro due, ma tutta la squadra. Sarà importante riconfermarsi contro il Cagliari, al di là di tutte le possibili difficoltà del caso. Questo per arrivare a conquistare l'obiettivo in comune, lo Scudetto, che diventerà possibile solo se si rivedrà lo stesso Milan visto al Santiago Bernabeu.