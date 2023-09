Milan, Leao re dei dribbling in Serie A: due insospettabili lo precedono

Rafael Leao, attaccante del Milan, è uno dei migliori dribblatori in Serie A fino a questo momento. Solo due insospettabili meglio di lui

Una delle caratteristiche principali di Rafael Leao, che lo hanno fatto diventare il calciatore che ora è, è la maestria nell'arte del dribbling. Una tecnica non comune a tanti e che gli permette di partire sempre in vantaggio sugli avversari. E soprattutto permette al Milan di partire sempre con una marcia in più.