Milan, che Leao! E quell’abbraccio con Ibrahimovic…

Mancava, scrive Il Corriere dello Sport, solo il gol di Leao in questa ottima partenza del Milan. Contro la Roma è arrivato e in grande stile. Il Milan a punteggio pieno sta viaggiando in automatico. Ma un Leao del genere fa pensare già a un possibile scudetto. Due assist contro il Torino, poi un gol dei suoi contro la Roma. Leao si è preso l’Olimpico, i numeri esaltano pure Giroud che allo stesso modo fa brillare un reparto atomico. Dove ha preso ampia dimestichezza anche Pulisic. E ora per Leao arriva l'Inter, che già ha colpito nel primo derby della scorsa stagione.