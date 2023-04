Milan, che coppia Leao-Brahim Diaz: fondamentali per i rossoneri

Su Leao , si legge, le sensazioni che filtrano da Casa Milan in questo periodo sono di grande ottimismo. Leao sarebbe convinto di voler rimanere ma andranno sistemati dei dettagli per raggiungere l’accordo finale. Il club è disposto ad arrivare anche a sette milioni di euro netti ma va risolta la questione clausola e soprattutto la multa allo Sporting Lisbona. Nelle ultime ore sarebbe tornata di moda un’idea che era già filtrata qualche mese fa, ovvero di un rinnovo ponte. Un prolungamento di uno o due anni per scongiurare la perdita a parametro zero del giocatore. Leao vuole chiudere al meglio la stagione ed è ad un solo gol dal record dell’anno passato quando aveva totalizzato undici reti in campionato.

A Napoli, continua il Corriere, è stato innescato da un ottimo Brahim Diaz che ha raggiunto anche lui il numero di reti mai segnato durante una stagione. Con cinque marcature lo spagnolo ha stabilito il suo nuovo record di gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei. Diaz ha sia segnato che servito un assist in una singola gara per la terza volta in carriera in Serie A, dopo il 12 maggio 2021 contro il Torino e il 13 agosto 2022 contro l'Udinese. Pioli ora si gode due giocatori rigenerati dalla sosta, entrambi possono fare le fortune del Milan. Calciomercato Milan – Opportunità in difesa: colpo dalla Juventus?