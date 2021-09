Milan-Lazio, torna Kessié e gioca titolare. Assente invece Giroud

Franck Kessié si è allenato ieri in gruppo e domenica per Milan-Lazio sarà in campo. Fuori causa per la sfida, invece, l'attaccante francese

Daniele Triolo

Franck Kessié sarà disponibile per Milan-Lazio di domenica, ore 18:00, a 'San Siro'. E, molto probabilmente, scenderà in campo dal 1' in mediana.

Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha infatti recuperato per il big match contro i biancocelesti anche Kessié, che ieri si è allenato per intero con il gruppo, oltre che Zlatan Ibrahimovic. Due armi importanti in più per il Diavolo nell'ostica sfida contro la squadra di Maurizio Sarri, che ha iniziato molto bene il campionato.

Se Ibra è il trascinatore che ispira classe e personalità, Kessié, elemento di qualità, quantità e sostanza, è il giocatore di movimento più impiegato da Pioli nella passata stagione. Due rientri certamente importanti per un Milan atteso da un tour de force di gare impegnative ogni tre giorni: dopo la Lazio, trasferta in casa del Liverpool in Champions League e, successivamente, altra trasferta all'Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus nella 4^ giornata di Serie A.

Chi non giocherà, sicuramente, Milan-Lazio secondo la 'rosea' è Olivier Giroud, risultato positivo al CoVid. Si spera che il francese si negativizzi presto, tornando disponibile, magari, già per la sfida ad 'Anfield' contro i 'Reds' di Jürgen Klopp. Milan-Lazio, torna Ibrahimovic: ecco i due sogni dello svedese >>>