Milan-Lazio, oggi la decisione su Tomori | Coppa Italia News

Oggi si capirà se Fikayo Tomori sarà in campo per Milan-Lazio di Coppa Italia, partita in programma domani sera, ore 21:00, a 'San Siro'

Daniele Triolo

Oggi si capirà se Fikayo Tomori giocherà titolare in occasione di Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Milan, ieri, a causa delle raffiche di forte vento abbattutesi su Milanello, non ha potuto allenarsi sui campi esterni del suo centro sportivo, 'ripiegando' per una seduta in palestra.

Non è stato possibile, dunque, verificare sul campo le condizioni di Tomori. Il quale, comunque, migliora giorno dopo giorno: avrebbe già potuto giocare il derby fosse diventato necessario. La tenuta fisica e mentale della coppia difensiva formata, però, da Pierre Kalulu ed Alessio Romagnoli è stata al top e, pertanto, non c'è stato bisogno di gettare nella mischia l'ex Chelsea a stracittadina in corso.

Ora, però, per Milan-Lazio di Coppa Italia il prode Tomori potrebbe tornare ad indossare una maglia da titolare, che aveva perso quasi un mese fa infortunandosi, contro il Genoa a 'San Siro', proprio nel turno precedente della coppa nazionale. Così fosse, gli cederebbe presumibilmente il posto Kalulu, con capitan Romagnoli confermato nel cuore della retroguardia rossonera. Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>

