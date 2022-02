Milan-Lazio, Tomori ha buone chance di giocare | Coppa Italia News

Fikayo Tomori, in panchina nel derby, dovrebbe giocare titolare Milan-Lazio di Coppa Italia. Metterebbe minuti nelle gambe per il campionato

Mercoledì sera, alle ore 21:00, si disputerà Milan-Lazio a 'San Siro' e Fikayo Tomori, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, ha buone chance per poter scendere in campo da titolare. Metterebbe, così, minuti nelle gambe dopo essere andato in panchina per 90' nel derby di sabato scorso contro l'Inter.

Tomori, operato il 14 gennaio scorso per la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, ieri ha svolto un programma di lavoro atletico personalizzato come stabilito. Tra oggi e domani tornerà in gruppo e, dunque, potrebbe tornare in campo effettivamente prima dei 30 giorni previsti dalla prognosi post-operatoria.

In caso contrario, mister Stefano Pioli sceglierebbe due giocatori su tre tra capitan Alessio Romagnoli (quasi sicuro che giochi), Pierre Kalulu e Matteo Gabbia, con quest'ultimo favorito per una maglia da titolare. Milan, via Kessié a zero? Ecco l'idea di Maldini per sostituirlo a giugno >>>

