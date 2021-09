Milan-Lazio, scatta l’ora di Florenzi? Aria di stracittadina per lui

Alessandro Florenzi potrebbe giocare dall'inizio in Milan-Lazio di domenica pomeriggio a 'San Siro'. Derby per il giocatore romano e romanista

Daniele Triolo

Alessandro Florenzi potrebbe giocare titolare, domenica pomeriggio, a 'San Siro', in occasione di Milan-Lazio, partita della 3^ giornata di Serie A. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Così fosse, Florenzi, nelle ultime due annate prima al Valencia e poi al PSG, tornerebbe a giocare dall'inizio nel nostro campionato a distanza di quasi due anni dall'ultima volta. Avvenuta naturalmente con la 'sua' Roma.

Il primo contatto di Florenzi con il Diavolo, ha evidenziato il quotidiano romano, è stato discreto. Due subentri nelle prime due partite di Serie A contro Sampdoria e Cagliari, per gestire un finale di partita senza strafare. Ora il tecnico rossonero Stefano Pioli, però, deve cominciare a fare i conti con il turnover. Anche e soprattutto in vista degli impegni ravvicinati, e difficili, che attendono la sua squadra. Dopo la Lazio a 'San Siro', trasferte contro Liverpool in Champions League e Juventus.

Ecco, allora, che un impiego di Florenzi in Milan-Lazio è tutt'altro che fuori da ogni logica. Il jolly rossonero, in grado di giocare tanto da terzino quanto da esterno alto a destra, contribuì, nell'aprile 2016, all'esonero di Pioli dalla panchina della Lazio con un gol nel derby della Capitale. Da domenica, magari, avrà l'occasione di iniziare a farsi perdonare dal suo allenatore. Ma al posto di chi potrebbe giocare?

Il 'CorSport' ha ipotizzato che Florenzi possa scendere in campo dal 1' di Milan-Lazio nel ruolo di esterno alto, a destra, nel 4-2-3-1 di Pioli, in luogo di Alexis Saelemaekers. Questo perché il belga, in gol per la prima volta con la sua Nazionale domenica sera contro la Repubblica Ceca, sarà l'ultimo dei calciatori del Diavolo a far rientro a Milanello dopo gli impegni con la rappresentativa del proprio Paese.

Florenzi, quindi, mette nel mirino Milan-Lazio. Curiosamente, la formazione biancoceleste, seppur dalla panchina, è l'ultimo avversario incrociato dal giocatore nella sua vita da romanista (gennaio 2020). Dopo i 9' di 'Marassi' contro la Sampdoria e i 22' di 'San Siro' contro il Cagliari, quindi, per il nuovo numero 25 del Milan potrebbe esserci una maglia da titolare dietro l'angolo. Anche in considerazione del fatto che la sua condizione fisica è cresciuta negli ultimi giorni, dopo i 64' disputati a Firenze in occasione di Italia-Bulgaria.

Il quotidiano romano, ad ogni modo, ha ricordato anche come Florenzi possa 'tornare buono' per Pioli in svariati ruoli e in altrettanti moduli. Per questo è stato scelto dalla dirigenza e dall'allenatore, con le sue caratteristiche vuole imporsi nel Milan e giocare il più possibile per aiutare i rossoneri a raggiungere gli obiettivi stagionali. Milan, contro la Lazio torna Ibrahimovic: le ultime sullo svedese >>>