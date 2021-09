Milan-Lazio, riecco Kessié: per l’ivoriano un duplice esame a San Siro

Franck Kessié tornerà in campo oggi pomeriggio in Milan-Lazio ritrovando subito una maglia da titolare. Che giornata si prospetterà per lui?

Daniele Triolo

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, anche Franck Kessié tornerà in campo oggi pomeriggio in occasione di Milan-Lazio. A differenza dello svedese, che dovrebbe partire dalla panchina, l'ivoriano, al contrario, dovrebbe trovare sin da subito una maglia da titolare per la partita valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022.

Lo ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Kessié duellerà a centrocampo in Milan-Lazio con il serbo Sergej Milinkovic-Savic: sarà una sfida nella sfida, una delle probabili chiavi del match odierno a 'San Siro'. Al di là della questione tattica, però, tiene banco anche la vicenda contrattuale di Kessié.

Il quale, come noto, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 ed il cui rinnovo sembra essere ancora in alto mare. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha ammesso 'Vorrei che firmasse' ma, intanto, auspica che i tifosi del Diavolo siano tanto intelligenti da non fischiare il calciatore ivoriano durante la partita.

Kessié, dunque, atteso da un duplice esame oggi a 'San Siro' per Milan-Lazio. Da un lato, quello del campo, in una partita che i rossoneri dovranno vincere per coltivare ambizioni d'alta classifica. Dall'altro, quello del rapporto con i tifosi, che rischia di compromettersi per la firma sul nuovo contratto che ancora non arriva.

Pioli, dal canto suo, non ha dubbi. Finché lo avrà a disposizione, lo farà giocare. Evitando, dunque, inutili panchine punitive come invece spesso succede altrove in casi del genere, è la soluzione più intelligente. Milan-Lazio, le probabili formazioni della partita di 'San Siro' >>>