Massa nella ripresa : "Poi, nella ripresa, Massa non sbaglia più: i cartellini arrivano e giusti. Milan: gol regolari. Il 2-1 di Pedro: “offside” di Immobile". LEGGI ANCHE: Adli pareri discordanti, ma San Siro ha già parlato

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.