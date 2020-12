Milan-Lazio, le probabili formazioni: ballottaggio Castillejo-Hauge

Milan-Lazio, ballottaggio Castillejo-Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In occasione del match contro la Lazio continua l’emergenza totale del Milan. Saranno tantissime le assenza causa infortunio per Stefano Pioli, costretto a disegnare una squadra quasi inedita. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Franck Kessie, out per squalifica, i rossoneri sono alle prese con i dubbi Sandro Tonali e Ante Rebic. Qualora l’ex Brescia non dovesse farcela, accanto a Krunic, ci sarà l’arretramento di Hakan Calhanoglu o l’avanzamento di Davide Calabria. Senza il croato, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, si aprirebbe il ballottaggio tra Samu Castillejo e Jens Petter Hauge, con lo spagnolo favorito per un posto da titolare. Calciomercato Milan – Difensore, possibilità ex Juventus: le ultime >>>