Sensazione, questa, avuta anche da Manganiello. Al 67' , quindi, l' espulsione di Strahinja Pavlović per il fallo in ripartenza su Gustav Isaksen . Per 'La Gazzetta dello Sport', si tratta di una decisione davvero al limite . Non ci sono, infatti, gli estremi per catalogare l'azione come 'chiara occasione da gol'.

C'è il rigore per il contatto di Maignan su Isaksen

Si può, dunque, soltanto ipotizzare che l'arbitro abbia preso questa decisione per un "grave fallo di gioco" che mette a rischio l'incolumità dell'avversario. Restano però tantissimi dubbi. Che non ci sono, in chiusura degli episodi da moviola di Milan-Lazio, nel recupero, quando il portiere rossonero Mike Maignan travolge lo stesso Isaksen in piena area di rigore. Penalty netto, anche se Manganiello, per vederlo, deve essere aiutato dal V.A.R..