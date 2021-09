Milan-Lazio, il tifo rossonero si scalda: venduti 29mila biglietti

Già 29mila i biglietti venduti per Milan-Lazio, 3^ giornata di Serie A a 'San Siro'. I rossoneri potrebbero riempire tutti i posti disponibili

In vista di Milan-Lazio di domenica pomeriggio, ore 18:00 , a 'San Siro' l'umore è alto: l'inizio di stagione del Diavolo, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è stato esaltante con le due vittorie contro Sampdoria a 'Marassi' e Cagliari in casa.

Durante la sosta per le Nazionali , poi, chi è rimasto a Milanello si è allenato con intensità agli ordini di mister Stefano Pioli . Chi è andato in Nazionale, invece, ha collezionato degli exploit: gol di Simon Kjaer con la Danimarca , prima rete di Alexis Saelemaekers con il Belgio . Ma anche prima presenza di Theo Hernández con la Francia .

Senza dimenticare le due ottime prove offerte da Sandro Tonali con l' Italia Under 21 contro Lussemburgo (tre assist!) e Montenegro . Di conseguenza, ha riferito la 'rosea', anche l'umore tra i tifosi rossoneri è molto alto in vista di Milan-Lazio, 3^ giornata di Serie A .

Finora, infatti, sono stati venduti 29mila biglietti per il match contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Lo stadio meneghino, pertanto, si prepara a riempirsi per quanto possibile, ovvero per la capienza prevista (ridotta al 50% come da vigente normativa anti-CoVid) di oltre 37mila spettatori. Milan-Lazio, torna Ibrahimovic: ecco i due sogni dello svedese >>>