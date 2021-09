Milan-Lazio, il ‘Presidente’ Kessié si riprende il centrocampo

Franck Kessié torna a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Lazio di domenica pomeriggio a 'San Siro'. Se in forma, giocherà dall'inizio

Franck Kessié tornerà a disposizione del tecnico Stefano Pioli per Milan-Lazio di domenica pomeriggio, ore 18:00 , a 'San Siro'. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Nel pomeriggio, infatti, il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello dopo due giorni di riposo concessi dall'allenatore e Kessié è atteso in gruppo.

La 'rosea' ha spiegato che, anche qualora dovesse proseguire oggi con del lavoro personalizzato, Kessié in Milan-Lazio ci sarà. Non salterà, dunque, il duello tra giganti in mezzo al campo contro il serbo Sergej Milinkovic-Savic. E l'ivoriano, ovviamente, sarà in campo anche per Liverpool-Milan del mercoledì successivo, debutto del Diavolo in Champions League. Milan, contro la Lazio torna Ibrahimovic: le ultime sullo svedese >>>