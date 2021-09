Milan-Lazio, Ibrahimovic già immarcabile: vuole giocare subito, ma …

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, tornerà in campo oggi in Milan-Lazio. Lo svedese vorrebbe giocare dal 1', ma partirà dalla panchina

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Avverrà durante Milan-Lazio, questo pomeriggio dalle ore 18:00 a 'San Siro', nella partita valida per la 3^ giornata di Serie A. Quindi, ben 126 giorni dopo l'ultima volta, il totem svedese tornerà al centro della scena per il suo 'D-Day', come ha annunciato ieri sui propri canali social ufficiali.

Ibrahimovic scalpita, non vede l'ora di tornare a calpestare l'erba di 'San Siro' e vorrebbe giocare dal 1' in Milan-Lazio. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, come ricordato dalla 'rosea', morde, invece, un po' il freno. Per lui, Zlatan è in grado di giocare uno spezzone di gara. Presumibilmente, dunque, lo getterà nella mischia a gara in corso, di modo da preservarlo ma, allo stesso tempo, fargli mettere minuti e benzina nelle gambe.

Il Milan, infatti, dopo la Lazio è atteso dalle trasferte contro Liverpool in Champions League e Juventus in Serie A. Ibrahimovic serve carico, determinato, pronto ma allo stesso tempo nelle migliori condizioni di forma. Ecco perché oggi dovrebbe partire titolare Ante Rebic per poi uscire, nell'ottica di una staffetta preannunciata, per lasciare spazio ad Ibra. Il quale, va ricordato, il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni e che, nella passata stagione, ha disputato solo 27 gare su 53 dei rossoneri.

Ha segnato, è vero, in media una rete ogni 99,8 minuti di gioco, dimostrando come nonostante l'età che passa, lui è sempre più micidiale sotto rete. Ma anche come il suo fisico, statuario ed imponente, vada centellinato nel modo giusto e nelle partite giuste. Il Milan-Lazio di oggi servirà ad Ibrahimovic per tornare a sentirsi a tutti gli effetti leader della squadra rossonera ed a prepararlo per la Champions.