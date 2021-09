Milan-Lazio, Ibrahimovic e Kessie sono pronti per giocare titolari | News

Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie sono pronti per giocare Milan-Lazio, gara che si giocherà domenica a San Siro

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Il Milan potrà contare su di loro per la sfida contro la Lazio, in programma domenica a San Siro. L'allenamento di ieri ha dato ulteriori conferme, visto che entrambi si sono allenati in gruppo. Kessie ci sarà probabilmente dal primo minuto in quanto avrà questi ultimi giorni per migliorare la propria condizione.