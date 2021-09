Milan-Lazio, ripartenza per Ibrahimovic: 17 anni fa la prima in Serie A

Zlatan Ibrahimovic, che tornerà in campo oggi in Milan-Lazio, ha esordito nella massima serie il 12 settembre 2004. Un tuffo nel passato

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo questo pomeriggio a 'San Siro' per Milan-Lazio e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come settembre, per Ibrahimovic, sia il mese delle ripartenze. Il 19 settembre 1999, infatti, il giovane Zlatan giocò la sua prima partita da professionista con il Malmö. L'8 settembre 2001, invece, giocò la sua prima gara da titolare con l'Ajax.

Il 9 settembre 2006 Ibrahimovic debuttò con l'Inter, segnando un gol alla Fiorentina. Ma è stato proprio un 12 settembre, anno di grazia 2004, che Ibrahimovic fece il suo esordio nella Serie A italiana. Accadde al 'Rigamonti', Brescia-Juventus 0-3, quando gli bastarono 45' al posto di David Trezeguet per siglare il suo primo gol in bianconero e in Italia.

Oggi, 12 settembre 2021, ben 17 anni dopo, in Milan-Lazio il quasi 40enne Ibrahimovic farà il suo nuovo debutto con il Diavolo. Curiosità: ha segnato all'esordio in campionato in quasi tutti i tornei del mondo che ha frequentato, Spagna, Inghilterra, Italia, Francia e Stati Uniti. Ma Zlatan non andò in gol alla sua prima assoluta con il Milan, nel settembre 2010, a Cesena, quando i rossoneri persero 0-2 e lui sbagliò un calcio di rigore nel finale.

La prima rete di Ibrahimovic con la maglia del Milan in Serie A, però, arrivò proprio contro la Lazio, il 22 settembre 2010, alla quarta giornata del campionato che portò il Diavolo alla conquista del suo 18° Scudetto.