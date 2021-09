Milan-Lazio, i tifosi a San Siro non fischieranno Kessie

Franck Kessie, centrocampista del Milan, non sarà fischiato dai tifosi a San Siro: l'ivoriano è troppo importante per questa squadra

Il Milan , così come viene riportato da Tuttosport, ritrova Franck Kessie . Il centrocampista, dopo aver saltato le prime due partite per una lesione al flessore, può tornare a disposizione di Pioli. Il tecnico lo schiererà con ogni probabilità dal primo minuto contro la Lazio, insieme a Sandro Tonali o Ismael Bennacer .

Il quotidiano torinese sottolinea poi la lunga trattativa tra Milan e Kessie per il rinnovo di contratto. Le parti sembrano essere ancora distanti, ma i tifosi a San Siro non fischieranno l'ex Atalanta, salvo casi isolati nei vari settori dello stadio. I tifosi non vogliono che l'epilogo con Kessie sia lo stesso di Gianluigi Donnarumma, ma allo stesso tempo sanno quanto sia fondamentale per questa squadra. Fischiarlo significherebbe farsi autogol e creare un danno a tutta la squadra. Milan, parla Ibrahimovic: l'intervista dello svedese a France Football.